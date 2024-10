Guido Minieri eletto consigliere nazionale di Federterme, il plauso del sindaco Il primo cittadino di Telese Terme, Caporaso: nomina che inorgoglisce la nostra comunità

Guido Minieri (nella foto), il più giovane esponente della famiglia Minieri, che dal 1877 gestisce le Terme di Telese, è stato eletto consigliere nazionale di Federterme Confindustria con un amplissimo numero di preferenze nell’Assemblea che si è riunita mercoledì scorso a Roma per eleggere il nuovo Consiglio Generale.

“Siamo felici per questa nomina e siamo certi che Guido potrà portare un importante contributo in seno all’assemblea nazionale della storica ed unica associazione rappresentativa dell’industria termale italiana”, ha dichiarato il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso.

“La nomina di Guido Minieri possiamo dire che è nel segno della continuità, considerato che, Costanzo Jannotti Pecci, Amministratore Delegato del Gruppo, è stato Presidente di Federterme per oltre vent’anni, fino al 2019 – ha aggiunto Caporaso -, ed è una nomina che inorgoglisce la nostra comunità. Guido dopo la laurea in economia alla Bocconi ha maturato un’esperienza pluriennale in Accenture prima di tornare a Telese dove fin da subito ha dato il suo contributo all’Impresa Minieri. Oltre a occuparsi delle Terme di Telese segue anche le Terme Lucane di Latronico (PZ). A Guido vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro – ha concluso il sindaco - e i complimenti, miei e di tutta l’amministrazione per questa prestigiosa nomina”.