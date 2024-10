Ottocento anni delle Stimmate di S. Francesco: a Benevento la Reliquia Maggiore Dal 4 al 17 novembre la peregrinatio, il 4 incontro con l'Arcivescovo

800 anni fa, nel settembre del 1224, San Francesco d’Assisi ricevette le Sacre Stimmate sul monte della Verna, nell’aretino. Il Poverello di Assisi in quell’occasione fu conformato a Cristo Crocifisso e una parte del suo saio, intriso del sangue del costato, divenne una importante Reliquia, detta “maggiore”, conservata proprio nel Santuario de La Verna, a perpetua testimonianza di quell’evento, “che rese l’amante configurato all’Amato”. Questa preziosa Reliquia sarà ospitata nei Conventi della Provincia dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia, dal 4 al 17 novembre 2024, secondo il programma allegato: «un lungo pellegrinaggio in varie comunità, per ricordare l’importanza della conformazione a “Cristo povero e Crocifisso”» (Papa Francesco).

Inoltre, lunedì 4 novembre, alle ore 17.30, organizzato dal Centro Studi del Sannio, nel Convento della Madonna delle Grazie di Benevento si terrà un incontro proprio sulle stimmate di San Francesco, con l’intervento dell’Arcivescovo S. E. Mons. Felice Accrocca, con il tema: “Rilettura delle stimmate di San Francesco: fonti e significato”. Mons. Accrocca, esperto di francescanesimo, proprio in questi giorni ha pubblicato con le Edizioni Porziuncola un libro sull’argomento, in cui rielaborando alcuni studi editi in passato, illustra il contesto esistenziale di San Francesco nell’anno 1224 ed in quelli che lo precedettero, per capire quale significato abbia avuto l'evento de La Verna nella sua vita.