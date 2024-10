Terminal e piano traffico: mercoledì alle 10 sit-in degli studenti a Benevento Consulta Provinciale degli Studenti: per i disagi provocati e l'assenza di comunicazione

La Consulta Provinciale degli Studenti di Benevento ha organizzato per domani, mercoledì 30 ottobre, un sit-in a piazza Risorgimento dalle 10 alle

12. A comunicarlo è stato il presidente della Consulta, Gennaro Di Natale che spiega le motivazioni: "A seguito dei disagi provocati a causa dello spostamento del terminal centrale di Benevento e della mancanza di comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale con il corpo studentesco beneventano assieme ai rappresentanti degli Istituti secondari di secondo grado e dei membri tutti della CPS, invitiamo gli Studenti a partecipare al sit-in. La manifestazione - rimarca Di Natale - si svolgerà pacificamente e in accordo con le Forze dell’Ordine al fine di dare voce agli Studenti ed ottenere una mediazione che sia risolutiva dei disagi causati, stimolando un dialogo fino ad ora assente".

Péoi una comunicazione agli studenti del Guacci impegnati con le elezioni dei rappresentanti: "Per garantire la democraticità delle elezioni è una priorità assoluta della Consulta Provinciale degli Studenti, al fine di non interferire con il corretto svolgimento delle elezioni interne all’Istituto, gli studenti del Liceo Guacci sono invitati a partecipare al sit-in solo in seguito alla propria manifestazione di voto".