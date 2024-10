Spostamento terminal Benevento: studenti in protesta "situazione che va risolta" Questa mattina gli studenti hanno manifestato nei pressi della Rocca dei Rettori

“Mobilità con dignità”. Studenti in piazza a Benevento per manifestare, tra cartelli e slogan, il disagio che stanno affrontando da quando il terminal degli bus extraurbani è stato spostato da Piazzale Vari al Rione Libertà.

Da qui raggiungere le scuole, localizzate per lo più in centro, risulta complicato, generando ritardi e problemi soprattutto per gli studenti che provengono dalla provincia.

Ma non solo “C'è da segnalare anche un grave intasamento delle linee del trasporto urbano” evidenzia il Presidente della Consulta Provinciale Studentesca, Gennaro Di Natale anche se “Il disagio maggiore ricade sui ragazzi che vengono da fuori Benevento e che utilizzano gli autobus extraurbani e che dunque si sono travati a dover raggiungere le proprie scuole a piedi, arrivando in ritardo o non riuscendo a frequentare”. Inoltre De Natale evidenzia “la totale mancanza di comunicazione tra l'amministrazione comunale con il corpo studentesco”. E avverte “Non ci stiamo, abbiamo bisogno di trasporti efficienti e che il piano traffico va concordato anche con gli studenti”.

Una situazione aggravata anche dai lavori agli istituti scolastici che prevedono spostamenti e divisioni in plessi.

“E' una situazione che va risolta – prosegue – vorremmo un tavolo con le istituzioni per concordare una situazione che possa essere più confortevole e maggiore comunicazione”.