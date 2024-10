Carmine Chiusolo rieletto presidente Commissione albo Odontoiatri di Benevento "Secondo mandato per continuare ainnovare e rafforzare la professione"

Nei giorni 26, 27 e 28 ottobre il dottore Carmine Chiusolo è stato riconfermato presidente della Commissione Albo Odontoiatri (CAO) per il quadriennio 2025-2028, consolidando così la fiducia riposta in lui dagli iscritti.

Questa rielezione rappresenta il secondo mandato consecutivo per il dottore Chiusolo, che ha già ricoperto l’incarico dal 2021 al 2024, distinguendosi per un approccio lungimirante e focalizzato sulla valorizzazione della professione odontoiatrica.

"Essere stato scelto nuovamente dai colleghi è un grande onore e una responsabilità che accolgo con entusiasmo - ha dichiarato Chiusolo -. Voglio proseguire il lavoro intrapreso negli scorsi anni, puntando sull’innovazione tecnologica e sulla difesa della qualità del lavoro odontoiatrico. La nostra professione affronta sfide sempre più complesse, e insieme dobbiamo guardare al futuro per offrire ai pazienti il massimo livello di cura e sicurezza."

Sotto la sua guida, la Commissione Albo Odontoiatri (Carmine Chiusolo, Maria Grazia Agnese Pannella, Stefano Barone, Renzo Iacovelli e Cesare Manilia), continuerà ad essere un punto di riferimento per la categoria, mantenendo saldi i principi di etica, qualità e competenza che il dott. Chiusolo ha posto al centro del suo operato.

“La grande partecipazione alle urne - con il 67.7% di votanti, consente a Benevento di essere la sezione con la maggior affluenza d’Italia, ed il raggiungimento del quorum già all’inizio della seconda giornata di elezioni rappresentano un grande attestato di stima e di fiducia verso di me e di tutto il consiglio, a cui sono fortemente grato per il continuo supporto fornitomi - ha proseguito il neopresidente Chiusolo. Ci teniamo dunque a ringraziare tutti i colleghi che ci hanno sostenuto in questa tornata elettorale, pronti a rimetterci al lavoro cercando di alzare sempre l’asticella!”