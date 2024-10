Quello sannita è il primo ordine dei medici d’Italia per affluenza: 53,80% Il risultato raggiunto dai medici sanniti che hanno eletto il dottore Milano presidente

Presso la sede dell'Ordine dei medici di Benevento prima assemblea dopo le elezioni di qualche giorno fa che hanno proclamato il dottore Luca Milano presidente. Boom di medici chirurghi ed odontoiatri che si sono recati a votare. Quello di Benevento è stato infatti il primo ordine d’italia per affluenza: 53,80% con 1090 medici alle urne.

“La squadra 'Noi medici insieme' ha chiesto una grande partecipazione al voto e la risposta della categoria è stata da record nazionale" spiegano dall'ordine con il neo presidente Milano.

"Ringraziamo tutti i Medici Sanniti: INSIEME abbiamo dato una grande dimostrazione di attaccamento e rispetto nei confronti del nostro Ordine Professionale". Questo il commento di Luca Milano, neoeletto Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento, con il numero maggiore di voti. “Siamo stati colpiti dal sostegno e dall’affetto che i tantissimi colleghi ci hanno dimostrato in questi 3 giorni elettorali, dal più anziano al più giovane, molto più significativi degli stessi voti. Tutto questo ci legittima ampiamente, ma allo stesso tempo ci carica di responsabilità. Noi promettiamo educazione, impegno, serietà e senso di appartenenza ed “INSIEME” lavoreremo per perseguire gli obiettivi elencati nei 5 punti programmatici, a partire dal contrasto alla violenza contro gli operatori sanitari, la grande piaga del momento.

Questo risultato – prosegue il presidente Luca Milano - dimostra che l’Ordine resta un baluardo a difesa della professione, a tutela dei Medici e a garanzia dei cittadini.

Queste caratteristiche sono utili per riportare la Medicina e tutti gli Operatori della sanità nel giusto ruolo e migliorare la loro condizione, nell' interesse di tutti i Cittadini.

Il popolo tutto richiede garanzie nelle cure sanitarie e nell'assistenza e solo i medici, insieme a tutti i professionisti della sanità, possono garantire tutto ciò.

Ad essi bisogna riconoscere il ruolo fondamentale nel realizzare ciò che la Costituzione Italiana garantisce: il diritto alla salute e alle cure sanitarie in maniera gratuita e totalitaria.

Pertanto ci adopereremo per un Servizio Sanitario universalistico, solidale, equo, di qualità, accessibile, che sappia garantire la giusta distribuzione delle risorse. La società aspetta un nostro fattivo impegno e noi ci saremo.

Come promesso – ha aggiunto il presidente Milano - siamo e resteremo un Consiglio rappresentativo, indipendente, attento, propositivo, coinvolgente, inclusivo, solidale, innovativo: a tutela della Professione e della dignità del medico; che rilanci il ruolo sociale del medico centrato sull’autorevolezza professionale; che ispiri nei giovani l’orgoglio di appartenenza.

Dopo l’insediamento ufficiale inviteremo tutti i nostri iscritti ad una continua azione attiva e fattiva, che non può e non deve fermarsi a questa grande partecipazione al voto. Questo record elettorale dovrà essere il punto di svolta, da non disperdere. Anzi, è doveroso e necessario lavorare da subito per incrementare questo grande senso di appartenenza, coinvolgendo con continuità tutti gli iscritti affinché le scelte per la categoria siano condivise e non subite, creando le basi per prospettive di lunga durata.

Proprio nell’ottica di una partecipazione attiva di tutti, abbiamo programmato la costituzione di Commissioni esterne (gruppi di lavoro settoriali) e ad oggi già più di 50 colleghi hanno dato la propria disponibilità a farne parte: puntiamo ad una squadra sempre più numerosa. Abbiamo previsto anche la Consulta degli ex Presidenti(tutti rispettosamente presenti al voto), quale riferimento di esperienza e saggezza a cui ricorrere per eventuali pareri e/o controversie delicate da dirimere.

La nostra proposta è ben sintetizzata nel nome e nel logo scelti: la forma e i colori simboleggiano i Distretti Sanitari della Provincia di Benevento, tutti rappresentati da almeno 1 candidato; singole cellule (e il nome) vogliono esprimere l’aggregazione necessaria per mantenere viva la nostra categoria.

CONSIGLIO DIRETTIVO 2025-2028

Presidente: MILANO LUCA MEDICO DI MEDICINA GENERALE

Vice Presidente: FESTA GABRIELLA - A.O. SAN PIO

Segretario: DE LONGIS RAFFAELE – MEDICO DI MEDICINA GENERALE

Tesoriere: ROSA FEDERICO - PEDIATRA LIBERA SCELTA

COMMISSIONE MEDICA

Presidente: BARDARI GIOVANNA - OSPEDALE FATEBENEFRATELLI

Vice Presidente: LOMBARDI ROMILDA (MILA) - A.O. SAN PIO

Segretario: DE VITA MARIO - SPECIALIZZANDO

CONSIGLIERI:

ABBATE LUIGI (GINO) MEDICO DI MEDICINA GENERALE

BEATRICE GAETANO - A.O. SAN PIO

CHIUSOLO CARMINE- ODONTOIATRA

CIANNELLA LUCIANA - PENSIONATA IN LIBERA PROFESSIONE

DE MASI ROSA (ROSSANA) - LIBERA PROFESSIONISTA

D’ORO EMILIO - SPECIALISTA AMBULATORIALE ASL BN

FERRUCCI MARIA GRAZIA - A.O. SAN PIO

PANNELLA MARIA GRAZIA AGNESE- ODONTOIATRA

RIVELLINI PIETRO – MEDICO DEL 118

SARRACCO GIOVANNI - A.O. SAN PIO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

LONGO PELLEGRINO – MEDICO DI MEDICINA GENERALE

MAZZONE CATERINA - CORSISTA

ZEPPA ROSARIO - CORSISTA



PUNTI CARDINE DEL PROGETTO “NOI MEDICI, INSIEME”

1 – RINNOVAMENTO

2 – A SERVIZIO DI TUTTI GLI ISCRITTI

3 - A GARANZIA DELLA CITTADINANZA

4 – ETICA E DEONTOLOGIA

5 – UN ORDINE PARTECIPATO E APERTO