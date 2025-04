Sannio Donna ODV: focus sull'importanza della prevenzione per il tumore al seno L’Associazione di Volontariato venerdì 11 aprile sarà presente in due istituti superiori

Secondo evento di quest’anno scolastico sull’importanza della prevenzione per la tutela della salute, a cura di Sannio Donna ODV.

L’Associazione di Volontariato, impegnata nella lotta al tumore al seno, venerdì 11 aprile sarà presente in due istituti di istruzione superiore per momenti formativi sull’autopalpazione, riservati alle alunne degli ultimi anni del corso di studio. Tale insegnamento, inserito nell’ambito di un più vasto progetto di educazione alla salute, questa volta vedrà coinvolti l’Istituto Alberti-Virgilio e il Galilei-Vetrone, entrambi di Benevento.

Le lezioni saranno tenute grazie all’opera volontaria della dottoressa Maria Carola, già responsabile dell’ambulatorio di Senologia dell’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento che illustrerà l’importanza e le metodiche di questo esame ed eseguirà anche alcune dimostrazioni pratiche di effettuazione.

I Dirigenti dei due istituti, Silvia Vinciguerra dell’Alberti- Virgilio e Antonella Gramazio del Galilei- Vetrone, hanno accolto con entusiasmo la proposta di Sannio Donna di far veicolare tra le ragazze alcune nozioni su un autoesame che consente di notare precocemente qualsiasi variazione nell’aspetto e fisonomia della mammella, riducendo notevolmente il rischio di una diagnosi di tumore al seno in stadio avanzato.