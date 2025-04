Valle Caudina unita verso la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028 I sindaci aderiscono al progetto

Il comitato promotore della candidatura della Valle Caudina a Capitale Italiana della Cultura 2028 annuncia con soddisfazione la definitiva adesione all’iniziativa da parte di tutti i sindaci della Valle, con atto deliberativo e con stanziamento di propri fondi atto a sostenere la candidatura.

Un traguardo fondamentale, frutto di un intenso percorso di confronto avviato nel settembre del 2024, che consolida il progetto in una visione strategica condivisa, basata su studi autorevoli e sul contributo di professionalità e personalità di alto livello.

La candidatura annunciata ufficialmente attraverso gli organi di stampa lo scorso 1 febbraio 2025 entra ora nella fase operativa, con l’obbiettivo di tradurre in azioni concrete le progettualità legate a questo importante strumento di sviluppo nel territorio.

I promotori puntualizzano che la «cultura non è competizione, ma condivisione e crescita collettiva», aprendosi a valutare ogni eventuale forme di confronto e collaborazione per arricchire la proposta culturale dell’intera area.

L’adesione unanime, dopo un attento e costante confronto tra il comitato promotore e ogni singolo sindaco della «Città Caudina», compreso il sindaco della città di Sant’Agata de’ Goti (il comune non è presente nell’organismo federativo della Città Caudina), segna infatti un punto storico di svolta, un’azione unitaria. La Valle Caudina, cuore storico del Sannio tra Benevento e Avellino, ha tutte le carte in regola per diventare un modello di rigenerazione culturale, sociale e quindi economica. E questa unità di intenti è la vera forza su cui è fondata l’idea della candidatura.