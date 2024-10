Nuovo piano traffico e Terminal, terminata la riunione con consigliere Cascone Si è discusso degli extra costi che le aziende di trasporto devono affrontare. Lunedì nuovo incontro

Si è conclusa intorno alle 17.20 la riunione indetta dal Consigliere regionale con delega ai Trasporti, Luca Cascone, su proposta del comune di Benevento, relativa al nuovo Piano Traffico e agli extra costi ad esso collegati, che si è svolta on line questo pomeriggio, è stata aggiornata al 4 novembre a Napoli.

Su richiesta della Regione, le aziende del trasporto pubblico extraurbano, per il tramite di Confindustria Benevento, stanno predisponendo un documento di proposta. Ciascuna azienda volesse far pervenire il suo contributo in tal senso può rivolgersi agli uffici di Confindustria.

All’incontro con il consigliere Cascone e la dirigenza della Regione Campania, erano presenti l’assessore comunale ai trasporti Luigi Ambrosone, il Presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito, le aziende del trasporto pubblico extraurbano.

IN AGGIORNAMENTO