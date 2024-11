Con Confindustria studenti in azienda: visita ad Ottopagine.it e Ottochannel Per il progetto Pmi Day di Confindustria Benevento protagonisti gli allievi della IV D del Giannone

Dalle aule agli studi televisivi... sempre per imparare. E' in breve l'esperienza di cui sono stati protagonisti gli studenti della IV D del Liceo Classico Pietro Giannone di Benevento grazie al progetto Pmi Day di Confindustria Benevento.

L'iniziativa offre la possibilità ai ragazzi di scoprire le aziende del territorio per promuovere la cultura d'impresa e per far conoscere alle nuove generazioni le tematiche sulle quali si articola l’impegno delle imprese per costruire un futuro di sviluppo e di benessere collettivo.

E dunque oggi la prima delle visite organizzate da Piccola Industria Confindustria Benevento per il PMI day 2024.

Questa mattina a rompere il ghiaccio nella redazione di Ottopagine e Ottochannel tv a Benevento, come detto, gli studenti della IV D del Liceo Classico P. Giannone, accompagnata dalla professoressa Paola Del Gais.

Per Confindustria Benevento erano presenti Claudio Monteforte, Presidente Piccola Industria Confindustria Benevento e Mario Rosa delegato di Confindustria Benevento al Pmi Day 2024.

E dunque gli studenti si sono avvicinati al mondo dell'informazione, giornalisti per un giorno pronti ad approfondire i fatti e a scoprire gli affascinanti retroscena delle notizie. I ragazzi si sono misurati con telecamere e microfoni in una prova pratica in redazione.

“Parte oggi la 15esima edizione del Pmi Day che il 22 novembre vivrà il suo momento finale – ha spiegato Claudio Monteforte, Presidente Piccola Industria Confindustria Benevento -. Quest'anno abbiamo coinvolto nove scolaresche e circa 400 studenti che parteciperanno entrando nelle aziende. Oggi, per la prima tappa, la visita alla redazione di Ottopagine.it e Ottochannel, aziende associate a Confindustria”.

“Con il progetto Pmi Day i ragazzi si avvicinano alle aziende – ha aggiunto Mario Rosa delegato di Confindustria Benevento al Pmi Day 2024 – e scoprono il ruolo dell'imprenditore. Tema di quest'anno del Pmi Day di quest'anno è “costruire” che, nella visita di oggi, sarà rivolto in particolare a quel rapporto di 'fiducia' che si instaura tra i lettori ed una testata giornalistica e che risulta essenziale per il tessuto economico e sociale”.