Anno Giubilare, incontro in Provincia con il Comune di Pietrelcina Promuovere in modo sinergico lo sviluppo turistico e culturale dell'intero territorio

In occasione dell’imminente apertura dell’Anno Giubilare si è svolto, presso la Rocca dei Rettori, un incontro i tra il Sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone, e il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi.

Durante il colloquio sono state poste le basi per una collaborazione strutturata tra i due enti avente come obiettivo di promuovere in modo sinergico lo sviluppo turistico e culturale dell'intero territorio provinciale, nella consapevolezza della profonda valenza spirituale e sociale del Giubileo.

La Provincia di Benevento ha manifestato la volontà di adottare misure concrete e tempestive volte a favore l’accoglienza di un crescente flusso di turisti attesi sul territorio in particolare nei Luoghi di San Pio.

Attraverso un’azione coordinata e mirata, verranno implementati interventi finalizzati al miglioramento delle infrastrutture e dei servizi di accoglienza, con particolare attenzione alle esigenze dei visitatori e alla valorizzazione delle peculiarità locali.

Nel corso del confronto è nata anche l’idea di istituire un tavolo istituzionale permanente al quale prenderanno parte i sindaci. Tale iniziativa intende creare una rete territoriale che permetta di integrare e potenziare l’offerta turistica, promuovendo le eccellenze di ciascun comune e consolidando una strategia unitaria a livello provinciale.

Questa nuova forma di cooperazione rappresenta un passo significativo verso la costruzione di un modello di turismo integrato e sostenibile, capace di valorizzare l’intero patrimonio paesaggistico, storico e culturale del Sannio. Una sinergia che contribuirà a rafforzare l’immagine del territorio provinciale e a stimolare un’economia locale più dinamica e inclusiva, incentivando il coinvolgimento delle comunità e favorendo un turismo di qualità, attento alla salvaguardia delle risorse ambientali.