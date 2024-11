"Domeniche della Salute" domenica a Benevento ecodoppler carotideo L'iniziativa del Rotary Club di Benevento

Proseguono gli appuntamenti "Domeniche della Salute", una serie di eventi pensati per il cittadino e volti soprattutto alla prevenzione, promossi dal Rotary Club Benevento.

Domenica, 10 novembre, sarà la volta dell' "Ecodoppler carotideo" con il dottor Antonio Renna, neurologo.

I vasi carotidi e vertrebali hanno bisogno di attente osservazioni perché il nostro cervello possa funzionare al meglio e continuare a svolgere le sue fondamentali funzioni.

La prevenzione resta un passo fondamentale, se non addirittura necessario ed è proprio per questo motivo che il Rotary Club di Benevento offrirà l'opportunità a tutte le cittadine e tutti i cittadini di poter effettuare l'ecodlopper carotideo e poter avere maggiori informazioni con lo specialista A. Renna.

L’ambulanza e lo staff del Rotary saranno presenti dinanzi al Palazzo del Governo, in corso Garibaldi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.