Marciapiede in via Sturzo, De Stasio e Perifano interrogano l'amministrazione I consiglieri comunali chiedono di sapere se e quando riprenderanno i lavori interrotti

Il completamento dei lavori al marciapiede in Contrada S. Colomba, via Don Luigi Sturzo, abbandonati da oltre 2 anni al centro dell'interrogazione dei consiglieri comunali Rosa De Stasio di “Prima Benevento” e Luigi Diego Perifano, componente del gruppo “Città Aperta”.

I consiglieri ricordano che in via Sturzo di Benevento (contrada S. Colomba) “venivano avviati oltre due anni addietro, i lavori per la realizzazione marciapiede; in prossimità dei civici 16, 18, e 20 tali lavori venivano sospesi e che, a distanza di oltre due anni, non sono mai ripresi; ciò costituisce un grave problema per residenti e passanti, anche in considerazione della velocità a cui procedono su detta strada le autovetture; lo spazio di strada antistante tali numeri civici risulta, altresì, occupato quotidianamente da autovetture parcheggiate in divieto di sosta; inoltre, su detta via Sturzo sono allocati ben 46 cassonetti dell’Asia che ostacolano ulteriormente il passaggio dei pedoni; i cittadini residenti in via Sturzo, prossimi alla costituzione di un Comitato di quartiere, hanno più volte sollecitato l’Amministrazione, e in particolare l’Assessore ai Lavori Pubblici ed il Dirigente del Settore, ad intervenire per completare i lavori inerenti il marciapiedi ma fino ad oggi, nonostante richieste anche scritte ed inviate a mezzo raccomandata, non hanno avuto alcun tipo di riscontro”. E dunque “considerato che è decisamente incomprensibile la sospensione da oltre due anni e il conseguente non completamento dei lavori inerenti il marciapiedi in via Sturzo: che è, altresì, incomprensibile ed ingiustificato il silenzio e la totale inerzia dell’Assessorato in merito ad un problema segnalato dai cittadini; tanto premesso e ritenuto, i sottoscritti, chiedono di sapere dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello: se intende, e quando, far completare i lavori inerenti il marciapiedi ubicato in via Sturzo di Benevento, in prossimità dei numeri civici 16, 18 e 20;

per quale motivo detti lavori venivano sospesi oltre due anni addietro;

per quale motivo non ha inteso, fino ad oggi, provvedere in tal senso nonostante le espresse e svariate richieste dei residenti e la pericolosità conseguente alla mancanza del marciapiede stesso;

con quali modalità intende procedere all’effettuazione dei lavori di cui innanzi;

se e quali ulteriori provvedimenti intende adottare per risolvere il problema segnalato nella presente interrogazione.

Stante l’urgenza della questione, e soprattutto la semplicità della risoluzione del problema segnalato, i sottoscritti chiedono di avere risposta scritta, in modo da non dover necessariamente attendere la prossima seduta consiliare di question time”.