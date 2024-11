Alla Casa Circondariale di Benevento il Graduation day dell'Ipsar Le Streghe Consegnati diplomi di maturità agli allievi che hanno concluso il percorso di enogastronomia

La sintesi di un percorso didattico che ha visto premiati impegno tenace e partecipazione costruttiva. Queste le parole con cui la dirigente scolastica dell’IPSAR Le Streghe, Paola Guarino, ha dato avvio al primo Graduation day svoltosi presso la casa Circondariale di Benevento.

In una cerimonia densa di emozioni, alla presenza dell’intera scolaresca e dei docenti, sono stati consegnati i diplomi di maturità agli allievi che hanno concluso, lo scorso anno scolastico, il percorso di enogastronomia attivo da diversi anni nell’istituto carcerario; è stata anche l’occasione per ringraziare il corpo docente per l’attenzione e la passione che ripone nello svolgimento del proprio lavoro, trasferendo

entusiasmo ed interesse ad allievi che, seppur privati della libertà personale, impegnano il loro tempo nel migliore dei modi possibili, utilizzando gli strumenti del sapere che la scuola offre.

Successivamente, il direttore dell’Istituto penitenziario, Gianfranco Marcello, unitamente agli educatori Manuela Cardone e Giuseppe Fanelli, ha conferito gli encomi ad alcuni studenti che si sono distinti per assiduità, profitto, interesse e rispetto delle regole intramurarie, nel corso dell’anno scolastico 2023/2024.

Un momento di alto spessore che ha portato a riflettere sul ruolo propulsore che la scuola (aperta a tutti) ricopre in una democrazia, che premia i capaci e i meritevoli rendendo effettivo il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (Cost. art. 34).

La cerimonia si è arricchita della presenza dell’Avv. Giuseppe Nardone, Componente dell’Osservatorio Carcere della Camera Penale di Benevento e della “Yes I know tribute band” che, con un concerto live per il sociale, coinvolgente e molto gradito dai presenti, ha dedicato un tributo a Pino Daniele. Per concludere, un buffet preparato dagli allievi dell’istituto.

Un forte ringraziamento va da parte dell’intera la comunità scolastica dell’Ipsar Le Streghe a tutti coloro che hanno contribuito, ognuno con la propria competenza e professionalità, alla buona riuscita dell’evento. Ai diplomati un sentito ad maiora.