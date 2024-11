Benevento: il Prefetto Moscarella in visita alla Caserma dei Vigili del Fuoco A ricevere l'inquilino del Palazzo del Governo il comandante Bellizzi

Il prefetto, Raffaela Moscarella, insediatosi a Benevento lo scorso 3 ottobre, si è recato in visita istituzionale alla Caserma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, in c.da Capodimonte, dove è stato ricevuto dal comandante, ing. Mario Bellizzi.

Dopo la resa degli onori tributata da una rappresentanza dei vigili del fuoco in servizio ed in quiescenza, l'autorità di Governo ha incontrato i Funzionari ed il personale tutto.

Nel corso dell'incontro, è stato illustrato al prefetto l'andamento della situazione sotto l'aspetto della sicurezza antincendio in relazione alla dotazione d'organico del Comando Provinciale e la dislocazione delle sedi di servizio.

Il prefetto, nella circostanza, ha sottolineato la perfetta sintonia e collaborazione operativa che intercorre tra la Prefettura e ed i Vigili del Fuoco.

A seguire il sig. Prefetto Moscarella ha visitato la Centrale Operativa, intrattenendosi con gli operatori del numero di emergenza "115".

Al rappresentante del Governo sul territorio è stata illustrata brevemente la funzione di quel reparto, vero e proprio centro motore e strumento fondamentale per lo sviluppo di tutta l'attività istituzionale del soccorso nella provincia.

Il prefetto ha espresso il proprio apprezzamento per l'attività istituzionale e l'abnegazione del personale dei Vigili del Fuoco per il servizio a favore dei cittadini e delle istituzioni a tutela della sicurezza della comunità.