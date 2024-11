Un anno di lotta per la Palestina. Quanto siamo consapevoli?: sabato il focus Promosso dal Collettivo Hurriya, formatosi a seguito degli eventi del 7 ottobre

Sabato 16 novembre, dalle ore 18.00 al Caffè dell’Orto, il Collettivo Hurriya, formatosi a seguito degli eventi del 7 ottobre, organizza l’evento “Un anno di lotta per la Palestina. Quanto siamo consapevoli? Considerazioni a margine di un anno di azione politica nelle aree interne” un momento di bilancio e riflessione su un anno di azione politica.

Nell’ultimo anno il collettivo ha organizzato eventi di sensibilizzazione e informazione sugli eventi che stavano accadendo nella striscia di Gaza e in Cisgiordania con incontri tematici, manifestazioni pubbliche, conferenze, attività multimediali e culturali in 10 comuni della provincia di Benevento, compreso il capoluogo, a Roma e ad Avellino.

Questo anno ha dato al collettivo la possibilità prendere contatto con le varie realtà politico e associative presenti sul territorio, di condividere, spazi, idee e iniziative creando nuove reti e collaborazioni. Ciò ha permesso di riflettere sullo “ stato dell’arte” della politica nell’

accezione di lotta, controinformazione e sensiblizzazione dal basso.

Invitiamo quindi le realtà associative, le istituzioni e la popolazione tutta al Caffè dell’Orto, in via Marco da Benevento 10, Benevento, sabato 16 novembre per aprire uno spazio di discussione politica su tutto ciò che il territorio può fare, a partire dalle attività di sensibilizzazione sulla Palestina.

L’evento prevederà interventi, concerti ed una cena sociale il cui ricavato verrà devoluto a piccole associazioni locali operanti in Cisgiordania.