Liceo 'G. Guacci' organizza "La sicurezza stradale: un impegno per la vita" In memoria della studentessa Maria Letizia Micco

“La sicurezza stradale: un impegno per la vita” è il titolo dell’evento organizzato dal Liceo Statale G. Guacci di Benevento in memoria della studentessa Maria Letizia Micco, deceduta qualche mese fa.

L’appuntamento commemorativo ed educativo allo stesso tempo è fissato per le 10 di giovedì 21 novembre 2024 presso la sede del corso di studi in Scienze Umane del Liceo Guacci, in via Francesco Compagna, 27. È stata scelta appositamente la data del 21 Novembre, legata alla “Giornata Nazionale degli Alberi”, perché, durante la cerimonia, sarà piantata una Magnolia nel giardino del Liceo, al fine di celebrare e ricordare la vita, la cultura e il profondo senso di appartenenza di Maria Letizia alla comunità scolastica. Il programma prevede alle ore 10:00 l’apertura della giornata di studi ed i saluti istituzionali; alle 10:30 l’intervento dell’ispettore Carlo Maselli in forza alla sezione di Benevento della Polizia Stradale; alle 11 spazio alle Testimonianze e all’Albero della Memoria; alle 12, infine, la chiusura dei lavori e le riflessioni. Per ulteriori informazioni contattare il personale docente allo 0824.311220 o via mail all’indirizzo bnpm02000t@istruzione.it