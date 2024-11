Paziente oncologico in attesa per ore al pronto soccorso: Mastella solleva caso Il sindaco legge sms di un paziente. "Ho informato anche la direzione ma non ho ricevuto risposta

“Un paziente oncologico in sofferenza che dalle 14 alle 24 è rimasto al pronto soccorso del San Pio è una cosa che francamente non va bene. Ho inviato il messaggio del paziente anche alla direttrice (Morgante ndr) ma non ho avuto risposta".

Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella, questa mattina durante la presentazione del progetto “Benevento X per la Salute”, ha voluto accendere i riflettori sulla vicenda.

Il primo cittadino ha letto, ai giornalisti presenti, un sms che gli è stato inviato da un paziente oncologico arrivato al San Pio per una crisi ipertensiva e che ha raccontato di aver atteso ore e ore per ricevere la prima assistenza.

Una situazione delicata che torna a richiamare l'attenzione sulla sanità ospedaliera al centro di polemiche e di storie come quella resa pubblica dal sindaco Mastella che in merito rimarca: “Se il sindaco non ha potestà in questi casi se ne occupi la Regione e vede che cosa fare e cosa è possibile fare. Tutto questo non è dignitoso per le persone”.