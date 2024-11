Affetto per te: eccellenze e sapori autentici nel cuore di Benevento La gastronomia di Piazza Orsini tra prodotti di nicchia e altissima qualità

Sapori autentici, prodotti d'eccellenza, cortesia e professionalità. Sono gli elementi cardine dell'offerta di “Affetto per te”, gastronomia sannita che si trova nel cuore della città di Benevento: in Piazza Orsini.

Un'offerta che si basa sull'eccellenza, vista l'ampia gamma di prodotti di nicchia nazionali e locali, dai salumi ai formaggi, dai vini ai legumi, dalle salse ai dolci che si possono trovare all'interno della gastronomia “Affetto per te”.

Possibile poi trovare tutti i giorni piatti caldi preparati con materie prime d'eccellenza e secondo la tradizione, contorni, panini da farcire con salumi e formaggi di qualità: piatti e pietanze che possono essere consumati anche nella sala con posti a sedere e vista su Piazza Orsini.

Una filosofia, quella della gastronomia “Affetto per te” che negli anni ha consolidato l'attività ponendola al centro di chi cerca prodotti di qualità per la propria tavola, anche in vista delle prossime festività natalizie ad esempio, con panettoni e pandori artigianali e bollicine nazionali.

E dunque per una pausa pranzo gustosa, per stupire gli ospiti con prodotti gastronomici eccellenti e di nicchia, per gustare i prodotti tipici del Sannio e non solo tra calore, cortesia e professionalità, in pieno centro a Benevento: è questa la mission di “Affetto per te”.