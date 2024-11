Terminal. Studenti incontrano assessore Ambrosone e lanciano due proposte Benevento. All'incontro organizzato dalla Filt Cgil hanno preso parte Cusas e Movimento Avanguardia

Presso l’Assessorato ai Trasporti del Comune di Benevento si è svolto un confronto bilaterale tra l’assessore Luigi Ambrosone, e gli studenti rappresentati da Cusas e movimento Avanguardia. Riunione che si è svolta su proposta di Filt-Cgil Avellino-Benevento di cui è Segretario Giuseppe Anzalone, che ha voluto coinvolgere gli studenti al fine di presentare tutte le loro istanze all’amministrazione comunale

Per quanto riguarda il Terminal Bus, l'assessore spiegano gli studenti "ha confermato lo spostamento definitivo e che è in corso l’affidamento dell’appalto per la costruzione di un’autostazione presso la stazione ferroviaria centrale.

Per la fermata di via Mustilli "l’assessore ha spiegato come, nel corso di queste prime settimane, le aziende di trasporto abbiano ritarato il servizio sulla base della propria utenza. Allo stato attuale, tutti i vettori del trasporto pubblico locale che stazionavano presso il vecchio terminal, effettuano fermata a Via Mustilli. L’attuale disposizione viaria rimane, secondo l’assessore, la soluzione più funzionale e sicura fintantoché i livelli dell’urbano non saranno sufficienti".

Al centro dell'incontro nella sede dell'assessorato anche il trasporto urbano effettuato da Trotta per il quale Ambrosone ha ribadito agli studenti "di aver presentato un piano complessivo di finanziamenti per circa 400.000 km aggiuntivi per efficientare il trasporto urbano. È in corso un passaggio di testimone tra Trotta e la nuova società che, salvo stravolgimenti nel ricorso, dovrebbe essere A.IR. Campania. Tempi previsti: fine 2025".

Cusas e movimento Avanguardia, in qualità di garanti degli interessi studenteschi, hanno effettuato due proposte: "La prima riguarda la linea 16 urbana, per cui verrà formalizzata l’implementazione di una fermata maggiormente a misura degli studenti dell’UniSannio. La seconda riguarda il comparto accoglienza e comunicazione all’utenza: infrastrutturare via Mustilli con pensiline, tabelloni ed informazioni sulla mobilità, oltre che almeno un bagno chimico, e informare direttamente la cittadinanza attraverso i canali istituzionali di modifiche, novità etc.

Rimane alta l’attenzione di vigilanza sull’operato dell’amministrazione - hanno infine annunciato i movimenti studenteschi -, per quanto riguarda un tema ovviamente fondamentale. Siamo lieti di aver ottenuto un dialogo propositivo con l’assessore Ambrosone e che sicuramente durerà nel tempo, al servizio di tutta la cittadinanza attiva".