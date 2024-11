Commissione Aree interne a Castelpoto per contrastare lo spopolamento - FOTO Il presidente Cammarano a margine dell’audizione: “Fondamentale conoscere i territori”

Si è svolta al Centro Sociale Comunale di Castelpoto l’audizione esterna della commissione speciale Aree interne del Consiglio regionale della Campania, promossa dal sindaco del comune sannita Vito Fusco e guidata dal Presidente della Commissione Michele Cammarano.

“Il problema dello spopolamento e dei Trasporti interessa tutte le aree interne ma resta fondamentale conoscere i territori. Trovare soluzioni con gli amministratori”.

Così Michele Cammarano, consigliere regionale e presidente della Commissione Aree interne oggi a Castelpoto per incontrare territorio e amministratori.

Il consigliere Cammarano nel suo intervento ha rimarcato la necessità di raggiungere i territori per avere contezza dei problemi: “Stiamo raccogliendo le istanze per avvicinarci all'hums delle aree interne. Molto spesso per i piccoli borghi e i loro rappresentanti a volte risulta difficoltoso venire a Napoli per fare riunioni. Ed è per questo importante venire qui per individuare soluzioni e conoscere i problemi”.

A fare gli onori di casa il sindaco di Castelpoto Vito Fusco: “Tecnicamente è un'audizione. La Regione è venuta ad ascoltare il territorio”. Il primo cittadino ha poi parlato della necessità “sullo sviluppo territoriale e la qualità dei servizi essenziali, come Scuola, Sannità e Trasporti affinchè le persone possano restare qui”.

Lunga ed articolata la relazione del sindaco Fusco che conclude: “Nelle nostre aree viviamo un doppio gap: essere aree del Mezzogiorno e quella di essere un'area interne del Mezzogiorno. Siamo territori che non si rassegnano, resistenti e vogliono combattere ma vogliono essere aiutati da una legislazione nazionale. Il nostro obiettivo è quello che le nostre aree non siano solo territori di tradizioni e conservazione ma diventino dei luoghi di innovazione e futuro”.

Presente il Consigliere regionale Erasmo Mortaruolo che ha parlato di un’importante "occasione di confronto con istituzioni, associazioni e cittadini per raccogliere proposte e contributi fondamentali alla formulazione di una nuova proposta di legge nazionale, finalizzata a migliorare la governance e a rilanciare le aree interne.

Dall’audizione è emersa con forza la necessità di intervenire - ha rimarcato Mortaruolo - su temi cruciali come il rafforzamento della sanità di prossimità, il miglioramento della mobilità e lo sviluppo di politiche integrate per contrastare lo spopolamento. Si è discusso anche della possibilità di prevedere agevolazioni fiscali per imprese e residenti, così da valorizzare le specificità di questi territori.

Ringrazio Michele Cammarano, consigliere regionale e presidente della Commissione, per aver guidato i lavori con competenza e sensibilità, e il Sindaco Vito Fusco per averci coinvolto in una giornata così significativa per il Sannio.

Come Regione Campania - ha concluso il consigliere regionale sannita Mortaruolo -, continueremo il lavoro portato avanti in questi anni, per garantire ai cittadini delle aree interne servizi essenziali più efficienti, nuove opportunità di sviluppo e il diritto a restare nei propri territori, invertendo la tendenza dello spopolamento e restituendo centralità alle comunità".

Per la Provincia di Benevento è intervenuto il vicepresidente Alfonso Ciervo che ha elogiato l'iniziativa e rimarcato come sia necessario invertire la tendenza negativa in termini di spopolamento e impoverimento in termini di servizi ed economici dei nostri territori.