Turismo, successo per il tour tra bellezze della Città e i mercatini di Natale Cappa: una previsione di oltre 1500 turisti in città nei fine settimana fino al quindici dicembre

"Cento bus opzionati, 30 già prenotati, per una previsione di oltre 1500 turisti in città nei fine settimana fino al quindici dicembre. Sono i numeri del tour turistico che prevede l'accoglienza e la partenza dall'Infopoint di piazza Pacca, il giro Arco del Sacramento-Arco di Traiano-Hortus-Santa Sofia-Rocca dei Rettori. Poi il pranzo nei ristoranti del centro convenzionati e trasferta pomeridiana ai Mercatini di Natale al borgo antico di Apice", lo scrive in una nota l'assessore al Turismo Attilio Cappa.

"Ringraziamo la Pro Loco Samnium per la preziosa opera che sta compiendo. Siamo felici di questo importante tassello nel mosaico della crescita turistica della città, obiettivo strategico dell'Amministrazione Mastella, in questo caso coordinato anche con un evento pregevole che si svolge in un centro della provincia in un periodo cruciale dell'anno per le attività economiche", conclude Cappa.