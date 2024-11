Bocchino (Lega): qualità della vita, dati abbastanza preoccupanti per Benevento Il segretario provinciale della Lega: bene sicurezza solo grazie alle forze dell'ordine

“L’analisi attenta delle dimensioni dell’indagine sulla qualità della vita Italia Oggi – Ital Communications rileva dati abbastanza preoccupanti per Benevento. Non sono state perse soltanto sette posizioni nella classifica generale ma su nove dimensioni in sei Benevento ha fatto passi indietro”.

A dirlo è il segretario provinciale della Lega Salvini Premier, Luigi Bocchino che evidenzia una delle principali negatività: “Ciò che maggiormente sorprende, considerando annunci e proclami del sindaco Mastella, è la quintultima posizione nella classifica Turismo. Benevento è 103esima, davanti solo a Oristano, Reggio Calabria, Lodi ed Enna. Questo dato evidenzia ciò che diciamo da tempo, ovvero che mancano vere politiche del turismo che consentano a Benevento di diventare una realtà attrattiva. Non bastano, evidentemente, inaugurazioni e tagli del nastro per riportare Benevento ed il Sannio al protagonismo che meritano. Bisogna passare dagli annunci ai fatti”.

Per l’avvocato Bocchino un altro dato che denota “le difficoltà del territorio è quello relativo alla dimensione Affari e Lavoro. Benevento perde ben dieci posizioni: passa dalla 72esima alla 82esima, rilevando serie criticità nello sviluppo e nell’occupazione. Il sindaco di Benevento parla continuamente di Benevento come modello ma questa, purtroppo, è l’amara realtà con centinaia di giovani che quotidianamente lasciano Benevento e il Sannio”.

Per il dirigente leghista anche “la classifica istruzione e lavoro punisce Benevento che dalla 59esima posizione del 2023 passa alla 70esima del 2024, perdendo 11 posizioni. Anche sulla sicurezza sociale Benevento arretra di 11 posizioni: da 55esima a 66esima. Stesso discorso per la dimensione Reddito e Ricchezza dove Benevento dalla 89esima posizione del 2023 passa alla 99esima del 2024”.

Positivo, invece, il dato su Reati e Sicurezza: “Benevento è terza in assoluto, ha guadagnato una posizione rispetto allo scorso anno. Per questo risultato vanno ringraziate tutte le forze dell’ordine che quotidianamente, tra mille difficoltà, garantiscono la sicurezza dei cittadini e del territorio” conclude il segretario provinciale della Lega Luigi Bocchino.