Gli studenti del "Palmieri Rampone Polo" di Benevento reporter per un giorno In occasione della Giornata Mondiale del Diabete

Gli studenti del corso di Grafica e Comunicazione, Istituto Palmieri Rampone Polo, diretto dal prof. Nazzareno Miele, nell’ambito del progetto PCTO, curato dal prof. Fabio Iannotti, hanno partecipato alla giornata Mondiale del Diabete presso la Sala San Damiano della Basilica della Madonna delle Grazie di Benevento.

L’evento, organizzato dalla AMD (Associazione Medici Diabetologi) in collaborazione con l’associazione di medicina sociale ASDIM di Benevento, presieduta da Annio Rossi, ha visto protagonisti i concittadini beneventani sottoporsi a screening di prevenzione gratuiti.

Gli studenti hanno svolto attività giornalistica realizzando foto, video e interviste ai medici e al sindaco di Benevento, Clemente Mastella, giunto in sede per un saluto istituzionale. Per l’occasione hanno seguito un incontro formativo con il giornalista Antonio Mastella.