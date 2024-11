Esercenti via Goduti: bene parcheggi, raccolta firme per eliminare strisce blu La proposta degli esercenti per rendere più semplice la sosta

"I commercianti di via Ennio Goduti, i frequentatori di questa strada, i professionisti con studi in zona desiderano esprimere un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale per la recente realizzazione dei nuovi stalli di parcheggio a spina di pesce".

Così in un documento gli esercenti della zona che proseguono "La nuova disposizione, pur avendo inizialmente generato un incremento del traffico lungo la strada – fenomeno che attribuiscono sia alla riorganizzazione della viabilità cittadina dovuta ai numerosi cantieri di avori in corso, sia alla curiosità dei cittadini nei confronti della novità – si è rivelata, dopo un breve periodo di utilizzo, funzionale e utile alle esigenze di tutte le attività, commerciali e non.

Un ringraziamento particolare va al consigliere Antonio Picariello per l’impegno profuso nel rappresentare e sostenere le istanze dei commercianti, anche in momenti di confronto serrato, e all’assessore preposto, Dott. Cappa, per la disponibilità e la sollecitudine dimostrate nel recepire e correggere alcune criticità iniziali legate alle misurazioni dei parcheggi. Grazie alla collaborazione tra commercianti e amministrazione, è stato possibile apportare i correttivi necessari, trovando un equilibrio tra le esigenze di tutti gli attori coinvolti.

I commercianti, inoltre, hanno avviato una raccolta firme, sottoscritta sia da loro stessi, sia dai cittadini frequentatori di via Ennio Goduti, sia da professionisti con studi nella zona, con l’intento di sottoporre alla ditta Trotta, gestore dei parcheggi, la richiesta di annullare, per questa strada, la validità degli abbonamenti mensili di parcheggio. Tali abbonamenti, infatti, favoriscono una sosta stanziale piuttosto che garantire quella rotazione necessaria al corretto funzionamento della zona. La rotazione, ritengono, è essenziale per agevolare sia il flusso di utenti che desiderano effettuare i propri acquisti nel centro storico, sia per permettere ai visitatori occasionali di usufruire dei servizi presenti lungo la strada. Questo miglioramento contribuirebbe anche a soddisfare le necessità dei residenti, considerata la natura altamente abitativa dell’area.

C'è certezza e consapevolezza che questa sinergia rappresenti un esempio positivo di come il dialogo costruttivo tra cittadini, commercianti e istituzioni possa portare a risultati concreti e apprezzati dalla comunità".