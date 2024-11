Educazione ambientale, Asia, Comune ed Io X Benevento insieme per #Recyclinmood Il venerdì 22 novembre, presso l’Istituto comprensivo Bosco Lucarelli, al rione Libertà.

La Provincia di Benevento risulta la prima in Campania in merito alla percentuale di rifiuti differenziati. A questo risultato hanno contributo anche l’ASIA e il Comune di Benevento che da qualche anno, attraverso un’intensa e strutturata attività educativa promossa proprio dal management dell’ASIA, con diverse strategie di comunicazione e sensibilizzazione hanno diffuso le buone pratiche di raccolta differenziate recepite da gran parte del tessuto sociale sia urbano che periferico cittadino e catturando l’attenzione di tutte le fasce di età.



La città di Benevento ha raggiunto una notevole percentuale di riciclo ed in particolar modo tende a migliorare la quantità di rifiuti effettivamente riciclati e poi riutilizzati, nell’ottica dell’economia circolare che consente appunto di riutilizzare i rifiuti quali risorse da reintrodurre nei cicli produttivi.



Guardando al futuro e pensando al tema della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare, per i più piccoli, Asia, Comune di Benevento, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “IO X BENEVENTO”, hanno elaborato #Recyclingmood, un progetto di educazione ambientale che partirà venerdì 22 novembre, presso l’I.C. Bosco Lucarelli, al rione Libertà.



All’evento di presentazione, parteciperanno: Giuseppe Schipani ( Io x Benevento), Alessio Valente ( Docente Unisannio), Domenico Zerella Venaglia ( Dirigente IC B. Lucarelli), Alessandro Rosa (Assessore all’Ambiente del Comune di Benevento), Donato Madaro (Amministratore Unico ASIA), si concluderà con l’intervento del Sindaco della Città di Benevento, Clemente Mastella.



I destinatari del progetto sono gli alunni delle classi IV e V della scuola primaria e secondaria di I grado dell’I.C. “Bosco Lucarelli” di Benevento.



Gli obiettivi di #Recyclingmood sono concentrati nel motivare gli alunni alla raccolta differenziata; Educare per evitare gli sprechi; Insegnare il riutilizzo dei materiali; Introdurre le problematiche dei rifiuti e dell’inquinamento; Conoscere l’utilizzo domestico ed industriale di carta, vetro e plastica; Imparare a progettare e realizzare oggetti e manufatti riciclando carta, vetro e plastica.



Il progetto sulla raccolta differenziata e sul riciclo nasce dall’esigenza di capire che l’ambiente è un bene fondamentale che va assolutamente tutelato.

#Recyclingmood si articolerà in 6 incontri, a cadenza mensile, della durata di 2 ore ciascuno, che si terranno da Novembre 2024 a Maggio 2025 in tutti i plessi dell’IC B. Lucarelli, terminando in concomitanza con “La Festa dell’Ambiente”.



Agli alunni delle classi IV e V della scuola primaria di primo grado sarà chiesto di creare un Silent Book ovvero un libro che contenga solo immagini e nessuna parola.

Ai ragazzi delle scuole medie, invece, è richiesto di organizzare, in ogni classe, una raccolta di oggetti che loro non utilizzano più dandogli una seconda vita, al fine di creare o modelli d’apprendimento laboratoriali tecnico-scientifico o accessori d’arredo scolastico.

I lavori dovranno essere consegnati presso l’IC di appartenenza entro il 9 maggio 2025.

Gli incontri nelle scuole verranno tenuti da una sociologa, un rappresentante ASIA e un esperto in materia, i quali terrano una lezione frontale sulle varie tematiche avvalendosi di presentazioni ppt. e video.