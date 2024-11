È di Benevento il nuovo coordinatore presidenti Consulte provinciali Campania Si tratta di Gennaro Di Natale

La Consulta Provinciale degli Studenti di Benevento porta a casa ottimi risultati dal coordinamento regionale. Durante la mattinata del 20 novembre, infatti, si sono svolte le elezioni per l’individuazione del nuovo coordinatore dei presidenti delle Consulte Provinciali della Campania, carica che sarà ricoperta appunto da Gennaro Di Natale, in rappresentanza del territorio Sannita. Inoltre, il ruolo di vice coordinatore è stato affidato alla presidente della CPS di Salerno, mentre l’organo di garanzia è composto dai Presidenti di Napoli, Caserta e Avellino. In presenza all’incontro anche il coordinatore regionale uscente Giovanni De Martino, che ha augurato al nuovo organico delle CPS campane di sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla Consulta Studentesca e di mantenere costanti all’interno del percorso di lavoro la coesione e la collaborazione attiva.

“Ringrazio i miei colleghi per la fiducia” - dichiara il neo eletto coordinatore regionale Gennaro Di Natale - “e sono convinto che ci siano tutti i presupposti per portare avanti una progettualità concreta e significativa, ora non più solo a livello provinciale, bensì per gli studenti di tutta la regione. Con la riunione ha preso vita una prima intesa sulle attività di programmazione per quest’anno scolastico, e la validità delle proposte presentate testimonia la volontà condivisa di lavorare l’uno al fianco dell’altro”.