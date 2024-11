Anci, Manfredi alla presidenza, Mastella: "Ottima notizia, l'ho sostenuto "Le sue doti di amministratore capace e raffinato intermediatore saranno preziose"

"L'elezione al vertice dell'Associazione nazionale dei Comuni Italiani di Gaetano Manfredi è un'ottima notizia. Ho sostenuto con convinzione la sua prestigiosa candidatura non solo per ragioni di contiguità geografica, nella solida consapevolezza che le sue doti di amministratore capace e raffinato intermediatore saranno assai preziose per difendere le ragioni dei Sindaci, giustamente definiti dal Capo dello Stato Mattarella prima linea delle istituzioni repubblicane", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.