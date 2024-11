"I Lions contro il Diabete", domenica 24 a Benevento visite e screening gratuiti Presso il Chiostro dei Padri Conventuali di San Francesco in piazza Dogana

Domenica 24 novembre, dalle 9 alle 13, presso il Chiostro dei Padri Conventuali di San Francesco in piazza Dogana a Benevento si terrà l’iniziativa “I Lions contro il Diabete”.

L’evento è promosso dal Lions Club Benevento Host e dal Lions Club Benevento Arco Traiano rientra nell’ambito della settimana dedicata alla giornata mondiale del diabete.

Nel corso della mattinata saranno effettuate gratuitamente numerose visite mediche con screening diabetologici, attraverso il controllo dei valori glicemici, le ecografie epato biliari, l’ecocolor doppler dei vasi carotidei con conclusivi consigli diagnostici.

Si stima che circa 537 milioni di adulti in tutto il mondo convivano con il diabete e che la diffusione di questa malattia sia in rapido aumento. Per questo i Lions Clubs International si impegnano per consentire ai Lions e ai Leo di tutto il mondo di combattere il diabete servendo le loro comunità.