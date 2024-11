Consegna premi regionali Polizia locale: Bosco "forte valore simbolico" Presente per Benevento il componente del Comitato Tecnico Consultivo, Fioravante Bosco

Si è svolto oggi, presso la Sala Giunta “Francesco De Sanctis” di Napoli, l’evento di conferimento delle Croci e Nastrini a 49 operatori di Polizia Locale, provenienti dai vari comandi del territorio regionale, “particolarmente distintisi in servizio per azioni encomiabili sul piano sociale o professionale connotate da particolari doti di alto valore”. Un riconoscimento che celebra l’impegno e la dedizione quotidiana dei professionisti della polizia locale, che con il loro lavoro contribuiscono a garantire la sicurezza e il benessere delle comunità locali.

Il decreto di conferimento è stato concesso dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, su proposta dell’Assessore alla Legalità, Sicurezza e Immigrazione, Mario Morcone, e con il supporto della Scuola Regionale di Polizia Locale di cui è dirigente Dionisio Limongelli.

La cerimonia ha visto la partecipazione dell’assessore alla Legalità del Comune di Napoli, Antonio De Iesu, di numerosi sindaci e rappresentanti delle istituzioni locali, a testimonianza dell’importanza del ruolo della Polizia Locale nelle realtà comunali della Campania. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione e supporto agli operatori, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini.

Presente per la Provincia di Benevento il componente del Comitato Tecnico Consultivo per la Polizia locale, Fioravante Bosco, già Comandante del Corpo di Polizia municipale di Benevento, il quale ha voluto sottolineare che: “Finalmente siamo riusciti a organizzare questa importante manifestazione regionale che ha voluto premiare colleghi che hanno dimostrato di avere un coraggio particolare salvando la vita a persone che si erano ritrovate in grave difficoltà. In altri casi il premio è stato legato alla collaborazione con la Magistratura per individuare soggetti altamente pericolosi per la sicurezza pubblica”.

“L’evento di oggi rappresenta un momento di significativo valore simbolico, che evidenzia la centralità del ruolo della Polizia Locale nella tutela della sicurezza e della legalità sul nostro territorio. Il riconoscimento di oggi non è solo un premio personale – ha dichiarato l’assessore regionale Mario Morcone – ma un segno tangibile di gratitudine e apprezzamento per il lavoro che ogni agente svolge con professionalità, coraggio e spirito di servizio”.