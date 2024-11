Cinque docenti spagnoli all'Ipsar Le Streghe di Benevento Si è concluso il progetto mobilità Erasmus+

Si è conclusa ieri la mobilità Erasmus di cinque docenti spagnoli provenienti da Siviglia che hanno scelto di svolgere l’attività di Job Shadowing presso l’Ipsar Le Streghe di Benevento. Accompagnati dalle referenti Erasmus+, le prof.sse Daniela Collarile e Anna Maria Esposito, i docenti Ana Jesus Baldominos Mula, Noelia Checa Martinez, Guadalupe Lozano Leal, Manuel Pèrez Alcalà e Juan Manuel Toro Fuentes, provenienti dall’ IES Heliópolis e IES Torrebianca settore Gastronomico di Siviglia e dall’istituto CIPFP Canastell di Alicante, hanno osservato l’offerta educativa della scuola sannita. Hanno assistito a workshop culinari nei laboratori scolastici, osservato le lezioni dei docenti , visitato alcune aziende locali del settore eno-gastronomico con cui l’istituto intesse continue relazioni e collaborazioni. Non è potuto mancare un tour nel nostro splendido centro storico per ammirare i monumenti e i musei della città. Per finire uno scambio culinario tra paella e gnocchetti cozze e ceci e la consegna degli attestati alla presenza della dirigente scolastica, Prof.ssa Paola Guarino, della Referente regionale Erasmus+/e Twinning, Dr.ssa Gabriella Zoschg e della dirigente Domenica Di Sorbo. Un’occasione per potare al di fuori dei confini nazionali non solo l’Istituto Le Streghe ma anche le eccellenze beneventane.