Costi biglietti ferroviari alle stelle, Mastella scrive a Fs, Italo e a Salvini La missiva inviata dal sindaco per chiedere piani di viaggio sostenibili anche in vista del Natale

Il sindaco Clemente Mastella ha scritto ai vertici di Ferrovie dello Stato e Italo e per conoscenza al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini la seguente lettera sul tema degli aumenti dei biglietti sulle tratte ferroviarie che conducono dal Centro-Nord alle città del Sud.

"Ho appreso - scrive il primo cittadino di Benevento nella missiva inviata alle aziende -, tanto da diversi articoli apparsi sui media quanto da alcune segnalazioni che mi sono pervenute dai miei concittadini, che durante le festività natalizie si registrano considerevoli aumenti delle tariffe per viaggiare a bordo dei treni dell’Alta Velocità ferroviaria. Le festività natalizie sono un momento di cruciale importanza per numerose famiglie del Mezzogiorno che attendono questo momento dell’anno per riunirsi. Ricongiungimenti che hanno un valore, tanto affettivo quanto sociale, inestimabile. Per i giovani che studiano lontano da casa, per i lavoratori che hanno lasciato i luoghi ove sono nati e cresciuti, sovente le vacanze di fine anno sono il momento più atteso, quando si riabbracciano i famigliari e si torna nelle terre dove si è cresciuti.

Per molte città del Sud - ha rimarcato Mastella - il movimento e la mobilità dalle regioni del Centro-Nord durante le festività rappresentano, inoltre, anche una leva di ripopolamento, ancorché temporaneo, ma di insostituibile importanza socio-economica.

Per queste ragioni, mi ha provocato rammarico e preoccupazione leggere di impennate delle tariffe sulle tratte verso le stazioni ferroviarie del Sud, proprio nel periodo natalizio. Nonostante sia perfettamente consapevole delle legittime esigenze aziendali e delle necessità finanziarie delle Vs aziende, l’applicazione di questi incrementi mi appare come un’ingiustizia perché incide sul legittimo desiderio di studenti e lavoratori fuori sede di riabbracciare i propri cari e trascorrere nei luoghi natii questo particolare periodo dell’anno. In considerazione di ciò auspico che i Vs. Gruppi possano mostrare la sensibilità opportuna verso le esigenze di chi studia o opera lontano dalla propria terra e promuovere, pur nell’assoluto rispetto che avverto per la libertà di iniziativa economica e l’autonomia d’impresa, piani di viaggio che contemplino spese sostenibili per tutte le tasche e finalizzati ad agevolare la volontà di rientro nelle Città del Mezzogiorno" ha concluso il sindaco Mastella.