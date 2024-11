Giunta, ok al Piano triennale dei Lavori pubblici del comune di Benevento Depurazione, reti fognarie, reti idriche a Olivola, Piano Cappelle e strade

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane il Piano triennale dei Lavori pubblici.

"Si tratta di un documento importante - spiega l'assessore Mario Pasquariello - poichè racchiude la programmazione. In tema di opere pubbliche, per il prossimo triennio e testimonia la ricchezza e la versatilità di quanto prodotto in termini progettuali e delle molte risorse, nazionali e europee, intercettate.

In particolare per l'annualità 2025 voglio segnalare l'importanza di alcuni progetti, prima di tutto quelli sulla depurazione e il completamento della rete fognaria. Ci saranno significativi interventi nelle contrade come l'adeguamento della strada comunale Olivola con estensione idrica, l'estensione della rete idrica a Piano Cappelle e la bretella di collegamento tra la Statale Appia e la Tangenziale Ovest. Un 'opera di importanza strategica sarà l'Asse interquaritere Mellusi-Libertà che favorirà la mobilità cittadina e decongestionerà due aree strategiche del tessuto urbano. Segnalo ancora i progetti finanziati con le rinvenienze Pics dalla riqualificazione di Piazza Orsini agli interventi sulla Biblioteca comunale, sui parchi urbani come quello intitolato a Ciriaco De Mita e quello di via Annunziata e ancora gli interventi nei pressi delle scuole di Cretarossa, via Firenze e Sant'Angelo a Sasso. In riferimento alle scuole, avremo la realizzazione dei locali per la mensa dei plessi Giovanni Pascoli, Pezzapiana, Scuola dell’Infanzia del plesso Ferrovia e Scuola Primaria sempre del plesso Ferrovia", conclude Pasquariello.