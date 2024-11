Canoni e alloggi Erp, entro il 6 dicembre la consegna dell'Isee 2024 In assenza della comunicazione il Comune imporrà il massimo del canone

Si avvisano i condomini degli alloggi Erp di via Nuzzolo, via Quasimodo, via Ferrara, Lungosabato Matarazzo, via Rivellini, piazza Fusco, piazza Croce, via Ungaretti e via Albergano che entro e non oltre il giorno 6 dicembre, devono provvedere alla consegna dell'Isee riferito all'anno 2024. La documentazione deve essere consegnata, a mano, presso il Settore Urbanistica, Servizio Politiche abitative, sito in via del Pomerio o in alternativa a mezzo Pec all'indirizzo urbanistica@pec.comunebn.it

In assenza di consegna, il Comune si vedrà costretto, in base al Regolamento regionale numero 11 del 2019, ad applicare l'importo massimo del canone, pari ad una cifra tripla rispetto all'anno precedente.