Strategia nazionale Aree interne, a Molinara incontro Comunità montana Fortore Ecco i temi al centro della Tavola rotonda. Cittadini protagonisti per condividere documento

Lunedì prossimo 2 dicembre, presso Palazzo Ionni, nel borgo storico di Molinara, la Comunità Montana del Fortore ha organizzato un incontro pubblico di ascolto e condivisione del documento inerente la redigenda Strategia SNAI e a seguire, un evento celebrativo in occasione del 50esimo anniversario dell’istituzione delle Comunità Montane in Campania.

Si comincia alle 15.30 quando, nell’ambito della SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne), verrà presentato il documento F.A.R.O. (Fortore Attivo per il Ripopolamento e l’Occupazione) proposto dalla Comunità Montana del Fortore, attraverso un incontro pubblico di ascolto e condivisione dal titolo “Il Fortore che Verrà”: una riflessione e un approfondimento conclusivo sul documento di strategia e sui temi nodali per lo sviluppo dell’area ed il contrasto allo spopolamento.



A seguire, alle 16.30, ci sarà una tavola rotonda sul tema: "Cinquantesimo anniversario dell'istituzione delle Comunità Montane in Campania - Analisi e Prospettive della Comunità Montana del Fortore”. Sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Molinara Giuseppe Addabbo, del presidente del Consiglio generale della Comunità Montana del Fortore, Giacomo Falcone, e del presidente dell’ente montano, Zaccaria Spina. Interverranno il presidente di UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) Campania Vincenzo Luciano, il responsabile del Servizio di Bonifica Montana e Agricoltura della Comunità Montana del Fortore, Pietro Giallonardo, il sindaco di Castelvetere Valfortore Gianfranco Mottola e l’on. Roberto Costanzo, già europarlamentare e primo assessore all’Agricoltura della Regione Campania. Le conclusioni saranno affidate all’on. Maurizio Petracca, presidente della VIII Commissione permanente (Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo) del Consiglio regionale della Campania, ed al presidente della I Commissione permanente (Affari istituzionali - Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari Generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione), on. Giuseppe Sommese.

"Ci apprestiamo ad un ulteriore passo avanti riguardo la nostra SNAI secondo i tempi indicati dalla Regione Campania - spiega il presidente Zaccaria Spina - e contestualmente vorremmo utilizzare la ricorrenza dei 50 anni trascorsi dalla prima legge regionale del 1974 di istituzione delle Comunità Montane in Campania per proporre nell'agenda politica regionale la possibilità di ridefinire questo importante ente sovracomunale intermedio, tra comuni e province, tanto prezioso nelle aree interne di montagna".