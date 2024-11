Campagna prevenzione tumori maschili. Il 4 dicembre visite urologiche gratuite Presso la sede della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Benevento

Anche la sede provinciale di Benevento della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, ha aderito alla campagna nazionale di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione oncologica “Lilt for Men”.

Testimonial d'eccezione della settimana del nastro blu (colore simbolo della manifestazione che ha come claim: “Fallo per la tua salute”) è l’arbitro Pierluigi Collina, icona internazionale del calcio, simbolo di integrità sportiva, scelto come ambasciatore dalla Lilt per la prevenzione oncologica maschile, incarnando il forte legame tra sport e salute.

Proprio in onore della campagna (così come avverrà in tutta Italia presso le Associazioni territoriali della Lilt aderenti), sono previste numerose iniziative dedicate alla prevenzione oncologica maschile, mirate a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di prendersi cura della propria salute. Presso le sezioni Lilt, inoltre, si può ritirare uno speciale opuscolo illustrativo: strumento indispensabile per educare e informare sugli specifici tumori che colpiscono esclusivamente gli uomini. Tra questi, il tumore alla prostata spicca per la sua incidenza, con 41.000 nuove diagnosi solo nel 2023 in Italia, confermandosi come il tumore più comune nella popolazione maschile dei Paesi occidentali.

“La sede provinciale di Benevento partecipa e supporta l'iniziativa “Lilt for Men” -dichiara il dottore Antonio Febbraro, Direttore Sanitario della Lilt di Benevento- poichè è necessario rafforzare il messaggio di quanto sia essenziale la diagnosi precoce per combattere efficacemente e vincere i tumori maschili, in particolare: il carcinoma prostatico, il tumore al testicolo e il carcinoma del pene. Per questi motivi, in intesa con il Coordinatore Regionale Lilt Campania, Oto Cusano, nella giornata di mercoledì 4 Dicembre, a partire dalle ore 16, metteremo a disposizione la sede beneventana della Lilt (in via Martiri d'Ungheria n.21) ed il personale medico-sanitario per effettuare visite di screening urologico gratuite.

L'obiettivo -conclude Febbraro- è quello di invitare tutti gli uomini che rimandano i controlli urologici a non ripetere il comportamento “scorretto”, ma piuttosto ad attivarsi per prevenire i tumori maschili. Un messaggio da diffondere anche tra i più giovani che, infatti, sollecitiamo a venire in sede per sottoporsi alla visita”. Inoltre, sempre per la campagna “Lilt for Men”, grazie alla collaborazione di tutte le Leghe Calcio italiane, il volto di Pierluigi Collina ed uno speciale “cartellino blu” entreranno, questo weekend, in 48 stadi italiani durante il Campionato di serie A, B e C. In campo, l’arbitro consegnerà il cartellino blu ai capitani delle squadre che lo esibiranno ai giocatori ed al pubblico, mentre lo speaker dello stadio racconterà il significato del gesto di prevenzione promosso dalla campagna. Il cartellino blu sarà presente allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento durante la partita di calcio Benevento-Audace Cerignola, in programma per sabato 30 Novembre, alle ore 15.00. Le visite urologiche del giorno 4 Dicembre (con inizio alle ore 16.00), verranno eseguite dal dott.Giovanni Castelluzzo, urologo andrologo presso l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento. Per prenotazioni: 0824-313799.