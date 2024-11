Comunità montana del Fortore dona albero di Natale alla Croce Rossa di Benevento Spina: " Con questo piccolo gesto in grado di generare grandi sorrisi nei bambini e famiglie"

Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, la Comunità Montana del Fortore ha donato un imponente albero di Natale alla Croce Rossa Italiana, aderendo all’iniziativa “L’Albero della Solidarietà” finalizzata alla raccolta doni ai bambini.

“Accogliamo sempre con piacere la richiesta del Comitato di Benevento della Croce Rossa Italiana - spiega il presidente della Comunità Montana Fortorina Zaccaria Spina - e siamo felici di contribuire, con questo piccolo gesto in grado di generare grandi sorrisi nei bambini e nelle famiglie che ne beneficeranno. L’interazione e la collaborazione con la Croce Rossa da parte del nostro ente è viva e proficua: dal già varato protocollo d’intesa nell’ambito del progetto ‘Piccole Comunità in Salute’ a quella ancora da istituire all’interno della strategia SNAI”.