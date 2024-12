"Dare: istruzioni per l’uso" si presenta il libro di Roberto Malinconico L’evento, organizzato da CSV Irpinia Sannio ETS e ACLI Provinciali di Benevento

Mercoledì 4 dicembre, alle ore 18.00, presso il ristorante “Pepe Nero” di viale Atlantici a Benevento, si terrà la presentazione del libro "Dare: istruzioni per l’uso" di Roberto Malinconico, edito da Melagrana Edizioni. L’evento, organizzato da CSV Irpinia Sannio ETS e ACLI Provinciali di Benevento vedrà confrontarsi con l’autore l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Benevento Carmen Coppola, la direttrice del CSV Irpinia Sannio Maria Cristina Aceto, il presidente delle ACLI Benevento Maria Giovanna Pagliarulo e l’imprenditrice Liliana Guadagno.

A moderare il dibattito sarà Pasquale Orlando, per un dialogo che promette di mettere a confronto esperienze personali, buone prassi e visioni collettive. L’evento rappresenta infatti un’importante occasione per riflettere sul significato del dono, della solidarietà, del volontariato e dell’impegno sociale, temi centrali non solo nel libro di Malinconico ma anche nelle attività che quotidianamente CSV Irpinia Sannio e ACLI promuovono sul territorio.

La presentazione del libro di Roberto Malinconico è un’attività realizzata nell'ambito del Progetto “Volontariato & Impresa” del CSV Irpinia Sannio.