Tutti in campo per l'ambiente: intesa fruttuosa tra Asia e Benevento 5 Presentato il progetto per sensibilizzare sulla cura dell'ambiente

Promuovere e sensibilizzare l’opinione pubblica sia sui vantaggi ambientali che scaturiscono dall’effettuare una corretta raccolta differenziata, sia dal rilascio del ‘bollino blu’, il certificato che attesta il buon stato di salute delle caldaie domestiche.

Sono gli obiettivi del progetto ‘Tutti in campo per l’Ambiente’ nato dalla collaborazione tra Asia e il Benevento 5 e presentanto, questa mattina, presso la sala stampa della società sportiva al Palatedeschi.

Alla conferenza stampa erano presenti il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l’assessore comunale all’Ambiente, Alessandro Rosa, l’amministratore unico Asia, Donato Madaro, il presidente onorario del Benevento 5, Mario Ferraro, insieme al direttore generale, Antonio Collarile, e al presidente Pellegrino Di Fede.

Il messaggio ricorrente nei vari interventi è stato univoco: quante più persone si impegnano per la tutela ambientale tanto più alta sarà la qualità della vita in città. Partendo dai più piccoli e veicolando attraverso loro il messaggio agli adulti, Benevento riuscirà a perfezionare sempre di più i servizi al cittadino. In tal senso è fondamentale il connubio con il mondo del Benevento 5 e dello sport, basato su valori e stili di vita sani.

Nel dettaglio, il progetto prevede: l’adesione del Benevento 5 al progetto Mangiaplastica situata in piazza Risorgimento con il rilascio, previo conferimento dei rifiuti, di premialità collegate alla raccolta punti.

Nel corso di quattro gare casalinghe, sarà installato nell’area interna del Palatedeschi, un gazebo Asia che distribuirà materiale informativo su raccolta differenziata e controllo caldaie domestiche. E’ inoltre prevista la presenza della mascotte aziendale.

Cinque giornate saranno dedicate ai bambini delle categorie Baby Calcio, Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini Woman, Pulcini, Esordienti, con un forum informativo che sarà tenuto da dipendenti Asia insieme all’utilizzo del Digital Gaming School, il gioco che sfrutta la realtà virtuale aumentata per insegnare una corretta raccolta differenziata.

I bambini che parteciperanno al Digital Gaming School prenderanno poi parte a due visite presso l’ecocentro di contrada Fontana Margiacca per guardare da vicino cosa avviene nelle fasi successive alla raccolta dei rifiuti.

Gli atleti di tutte le categorie parteciperanno a due giornate ecologiche promosse dalla società Benevento 5 che si terranno nel quartiere di San Modesto (rione Lbertà) e zone limitrofe.

La società poi parteciperà alla Festa dell’Ambiente, promossa da Asia e Comune di Benevento, con allestimento di attrezzature e donazione di gadget.

Infine, la società sportiva dà la propria disponibilità a partecipare a spot pubblicitari di Asia e a diffondere tutte le iniziative attraverso i propri canali ufficiali e la continua visibilità, in qualità di partner, durante tutti gli eventi Rai3 sport regione, Sky, Vivo Azzurro.it, Diretta You Tube divisione c5 ( tv ufficiale della Figc).