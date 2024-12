Benevento: con il Demanio per il Piano Città rinasce l'ex manifattura tabacchi L'accordo siglato questa mattina a Palazzo paolo V dal sindaco Mastella e dal direttore dal Verme

L'ex manifattura tabacchi, l'ex caserma Pepicelli e il convitto nazionale Pietro Giannone.

Solo alcuni dei luoghi di Benevento che rinasceranno grazie al Piano città degli immobili pubblici sottoscritto, a Palazzo Paolo V, dal Direttore generale dell'Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme e dal Sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Benevento è la prima città campana a intraprendere questa strada.

Rigeneriamo spazi, valorizziamo comunità lo slogan dell'iniziativa di riqualificazione urbana.

"Siamo finalmente al momento della firma di questo lungo percorso" ha esordito il sindaco Clemente Mastella.

"Ci aspettiamo parecchio da questo accordo” e poi evidenzia "il progetto più rivoluzionario". Si tratta dell'ex manifattura tabacchi in cui vorrei vedere "realizzato un auditorium di oltre mille posti.

L'ex Caserma Pepicelli

Di grande importanza – annuncia - anche il progetto per l'ex Caserma Pepicelli, già in essere, dove sorgerà il palazzo degli uffici”.

Il sindaco inoltre annuncia che domani in regione ci sarà la firma per i prossimi progetti 'Prius'.



"Il piano immobili pubblici risponde alla nuova visione del demanio volta a dare centralità al cittadino, rimediando all'abbandono degli immobili - ha esordito dal Verme - troppi sono usati poco e male e dunque occorre cominciare con una pianificazione che renda tutto omogeneo.

Da oggi parte il confronto per decidere la destinazione che nascerà considerando il fabbisogno logistico della città".

Per il progetto presso l'ex Caserma Pepicelli dettaglia “Siamo in dirittura d'arrivo per il primo lotto che accoglierà la Guardia di Finanza e partirà il secondo lotto per le pubbliche amministrazioni. Abbiamo intenzione, aggiunge, di aumenteremo la quota verde per questo progetto”.

L'ex Manifattura Tabacchi

Lo spazio dell'ex Manifattura Tabacchi al Rione Ferrovia è sicuramente il progetto più affasciante. “È una grande opportunità che sarà offerta alla città – spiega dal Verme -. Oltre all'Auditorium di cui parlava il sindaco ci piacerebbe un grande centro sul modello europeo che sia polo di attrattività per i giovani, arricchito da un parco urbano circostante per raccontare al cittadino la storia del luogo stesso e della sua evoluzione ricreando memoria e identità. Occorre un masterplan – aggiunge – per cominciare da subito a progettare operando velocemente”.