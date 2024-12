Prius, vertice a Napoli: per Benevento risorse pari a più di 17 milioni di euro Per i Programmi di Rigenerazione Urbana Sostenibile

Il sindaco Clemente Mastella, il vicesindaco delegato all'Attuazione dei Pics e ai Fondi Ue e il dirigente Antonio Iadicicco hanno preso parte stamane alla riunione convocata dal Presidente della Giunta regionale campana Vincenzo De Luca presso Palazzo Santa Lucia relativo ai Programmi di Rigenerazione Urbana Sostenibile (Prius) e per la cui attuazione è stato attivato il Piano città con i centri urbani selezionati per la destinazione dei fondi.

La città di Benevento è destinataria di risorse, già acquisite, pari a circa 17,5 milioni di euro che potranno avere un incremento, a titolo di premialità, in un range compreso tra il 20 e il 25 per cento in caso di rispetto dei cronoprogramma e delle obbligazioni assunte con la Regione.

"Grazie a questa importante cifra potremo attuare un ulteriore ciclo d'investimenti all'interno del tessuto urbano, nel rispetto dei parametri strategici del Prius che sono la tutela ambientale, la promozione della cultura, del patrimonio storico e del turismo sostenibile, l’incremento della sicurezza in area urbana. Sulla base del know how acquisito con i Pics e che ha visto il Comune di Benevento ottenere premialità per quasi cinque milioni di euro grazie all'efficienza nell'attuazione delle progettualità, contiamo di poter avere a disposizione un tesoretto complessivo di oltre venti milioni di euro per questo importante programma di rigenerazione urbana", commentano il sindaco Mastella e il vicesindaco De Pierro.