Avviso pubblico per riqualificazione e gestione dell’impianto sportivo Libertà La presentazione delle offerte dovrà avvenire entro le ore 12 del 27 dicembre

E’ stato pubblicato un avviso pubblico informativo teso ad acquisire proposte progettuali per la riqualificazione e gestione dell’impianto sportivo “Libertà” sito in via Nazzareno Cosentini. A renderlo noto è il consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro.

La procedura verrà espletata sulla piattaforma “Appalti & Contratti”, accessibile all’indirizzo https://appalti.comune.benevento.it. Conseguentemente verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la suddetta piattaforma telematica. La presentazione delle offerte dovrà avvenire entro le ore 12:00 del 27 dicembre 2024. L’avviso pubblico e i relativi allegati sono scaricabili al seguente link: https://web.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=35339