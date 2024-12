Nel 2025 la fiamma olimpica dei Giochi invernali di Milano-Cortina a Benevento Mastella: ringraziamo il presidente del Coni Malagò per aver concesso questo privilegio

"La Fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 sarà a Benevento. Una cerimonia di grandissimo prestigio e fascino unico: "ringraziamo il presidente del Coni Malagò per aver concesso a Benevento, tra le poche città del Mezzogiorno, questo eccezionale privilegio", lo rendono noto il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il consigliere delegato allo Sport Vincenzo Lauro a margine della seduta di Giunta che ha approvato l'indirizzo per la convenzione, legata all'evento, tra la Fondazione Milano-Cortina 2026 e l'Amministrazione comunale.

"L'evento avrà luogo tra poco più di uno anno, il 27 dicembre 2025: i Giochi olimpici invernali sono una vetrina mondiale e Benevento giocherà il suo ruolo in questo straordinario evento: siamo città dello sport e per lo sport e sapremo organizzare l'accoglienza che merita alla fiamma che simboleggia lo spirito agonistico nel senso più alto", concludono il sindaco Mastella e il delegato allo Sport Lauro.