'Casco Salvavita' per diagnosi immediate di trami cranici ed ictus Mastella: Si impieghino fondi per acquistare strumentazioni di questo tipo. Rossi: un'arma in più

Presentato questa mattina a cittadini, Enti ed amministratori Sanniti il “casco salvavita”, una strumentazione innovativa che individua emorragie cerebrali in atto, e un secondo dispositivo (TES HT) per la individuazione in soli 4 minuti di traumi cranici, ematomi ed edemi. Apparecchiature realizzate dalla Medisol, azienda partenopea grazie a finanziamenti pubblici (statali e regionali) per la ricerca e l’innovazione. L'apparecchiatura dal 1° gennaio verrà consegnata all’Associazione Diabetici dell’Italia Meridionale presieduta da Annio Rossi, per la sperimentazione sul territorio.

“Noi istituzioni abbiamo il dovere di fare qualcosa e questa iniziativa a me sembra una cosa buona”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella alla consegna dei dispositivi sanitari. Il primo cittadino poi facendo riferimento ad una classifica dalla quale emerge che l'azienda ospedaliera sannita è ai primi posti come impiego di spesa pubblica “che parte di queste risorse vengano impiegate anche per l'acquisto di questi caschi utili sia sui mezzi di soccorso che negli ospedali” ha concluso il sindaco che si è poi sottoposto al test diagnostico.

“La finalità dei caschi salvavita è quella di accorciare i tempi di diagnosi e quindi accelerare interventi per limitare danni, come quelli provocati dagli ictus o addirittura decessi” ha invece commentato Annio Rossi, presidente dell'Asdim di Benevento. “Grazie alla strumentazione che ci mette a disposizione questa azienda campana in soli quattro minuti può cambiare la vita”. Strumentazione che può essere utilizzata anche dalla associazioni di Protezione Civile che dalla Croce Rossa.

Il presidente dell'associazione Diabetici dell’Italia Meridionale ha poi annunciato che sarà lanciata una petizione per raccogliere offerte ed acquistare un macchinario da mettere a disposizione dell'Ivpc Rugby Benevento rappresentato questa mattina dal presidente Rosario Palumbo che si è detto Orgoglioso di questa iniziativa”. Palumbo ha rimarcato l'importanza, in tutti gli sport da contatto, di disporre dei caschi salvavita e ringraziato il presidente Rossi.

Medisol, distributore esclusivo in Italia nonché partner della TTC Diagnostica che ha realizzato l’apparecchiatura basata sulla Temnografia (tecnologia brevettata e a basso consumo energetico, che sfrutta i campi elettromagnetici generati da piccole antenne a bassissima emissione) è stata rappresentata dal direttore generale Giuseppe Russo che ha rimarcato la valenza della strumentazione che “che ci consentirà di sperimentare un’apparecchiatura innovativa che con la sua tecnologia permette di ottenere un risultato in soli 4 minuti, consentendo così una diagnosi rapidissima sulle ambulanze e nei Pronto soccorso con il conseguente dirottamento dei pazienti nelle strutture idonee. Essa non necessita di interpretazione dei risultati perché dà direttamente una risposta Si/NO. E’ innocua, precisa, silenziosa e portatile”.

Ad aprire la conferenza stampa è stato il presidente della Provincia, Nino Lombardi, costretto a casa a causa dell'influenza ma che in videoconferenza ha voluto salutare gli ospiti nella sala consiliare della Provincia e fare un plauso all'iniziativa.