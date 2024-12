Benevento per la salute: prima giornata di prevenzione oncologica Più di trenta pazienti si sono sottoposti a visite di screening oncologico

Si è svolta, ieri, la prima giornata di prevenzione oncologica che rientra nel progetto Benevento per la salute, presso la casa di quartiere a Pacevecchia.

"Grazie alla disponibilità e alle competenze dei dottori Aniello Zito e Aniello Russo e dell’infermiere professionale Carlo Caporaso - spiega il delegato alla Sanità Luca De Lipsis -sono stati accolti presso il centro più di trenta pazienti che si sono sottoposti a visite di screening oncologico per il tumore della prostata e della vescica ma anche per altre patologie benigne dell’apparato urinario e riproduttivo. L’ottima riuscita della giornata è stata resa possibile anche grazie alla disponibilità del signor Cosimo Galliano referente dell’attiguo oratorio, del consigliere comunale Rosario Guerra sempre attento alle problematiche sanitarie e alla generosità degli stessi professionisti che hanno anche voluto omaggiare la giornata con un gradito rinfresco. L’Amministrazione Mastella va avanti con questo progetto di straordinario valore sociale, dal momento che la prevenzione è un cardine delle politiche sanitarie e di tutela della salute. Ora appuntamento alle prossime settimane con i consulti senologici per la prevenzione del tumore alla mammella e vascolare per le patologie del circolo sistemico", conclude De Lipsis.