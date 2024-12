Giubileo: nel'Arcidiocesi di Benevento si apre domenica 29 dicembre Raduno presso la Basilica di San Bartolomeo sul Corso Garibaldi, alle ore 18

"Il Santo Padre Francesco, nella Bolla Spes non confundit, ha stabilito che l’Anno Giubilare si apra il 24 dicembre 2024, nella Solennità del Natale del Signore, con l’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. La Domenica successiva, il 29 dicembre 2024, Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, si celebra l’apertura del Giubileo nella Chiese particolari, anche nella nostra arcidiocesi di Benevento".

Così la Curia di Benevento dettaglia l'importante appuntamento.

Il rito di apertura dell'anno giubilare nelle chiese particolari, curato dal Dicastero per l’evangelizzazione, prevede 3 momenti diversi:

– Il Raduno, detto collectio, in una chiesa vicina

– Il Pellegrinaggio verso la Cattedrale

– L’ingresso in Cattedrale e la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo e concelebrata dai presbiteri presenti in Diocesi.

A Benevento il luogo del Raduno o Collectio è fissato presso la Basilica di San Bartolomeo sul Corso Garibaldi, alle ore 18.00.

"Il Pellegrinaggio si snoderà verso la chiesa cattedrale per celebrare il giorno del Signore nella Festa della Santa Famiglia e aprire così l’Anno Giubilare, accolto come dono di Dio. Esso è il segno del cammino di speranza del popolo pellegrinante dietro la Croce di Cristo, come raffigurato nel logo del Giubileo: «In un mondo nel quale progresso e regresso si intrecciano, la Croce di Cristo rimane l’àncora di salvezza: segno della speranza che non delude perché fondata sull’amore di Dio, misericordioso e fedele» (Papa Francesco, Udienza generale, Piazza San Pietro – 21 settembre 2022). È il cammino della Santa Famiglia di Dio che, nell’oggi della Chiesa, avanza verso la Gerusalemme celeste.

L’ingresso del popolo di Dio nella Cattedrale avverrà attraverso la porta principale, segno di Cristo.

Sulla soglia il nostro Vescovo Felice innalzerà la croce e, rivolto verso il popolo, con un’acclamazione lo inviterà alla venerazione del «dolce legno che porta appeso il Signore del mondo» (Inno del Venerdì Santo “Passione del Signore”). Varcata la porta, l’Arcivescovo presiederà il rito della memoria del Battesimo e farà l’aspersione con l’acqua, memora viva del Battesimo, porta d’ingresso nel cammino di iniziazione sacramentale e nella Chiesa. La Celebrazione della Messa costituirà il vertice del Rito di apertura dell’Anno Giubilare. «In quanto azione di Cristo e del popolo di Dio gerarchicamente ordinato, costituisce il centro di tutta la vita cristiana per la Chiesa universale, per quella locale, e per i singoli fedeli» (Ordinamento Generale del Messale Romano, 16).

L’anno della Preghiera, voluto da Papa Francesco in preparazione al Giubileo del 2025, che nella nostra Diocesi ha visto protagonista la Scuola di Preghiera curata da mons. Pietro Florio, si chiuderà con un momento di adorazione eucaristica giovedì 12 dicembre dalle ore 20.30 presso la Basilica Cattedrale.