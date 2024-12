Accolto ricorso Regione su dimensionamento scolastico. Provincia: soiddisfazione Lombardi: consentirà alla Regione di assumere entro 31 dicembre le proprie conclusioni per autonomie

Il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha accolto con soddisfazione la notizia circa l’accoglimento da parte del TAR del ricorso presentato dalla Regione Campania in materia di dimensionamento scolastico e, dunque, del riconoscimento di un errore commesso dal Ministero dell’Istruzione nel quantificare la popolazione scolastica (quasi 25mila studenti in meno) e ridurre di conseguenza le autonomie scolastiche.

«La decisione della Magistratura Amministrativa, ha dichiarato Lombardi, consentirà alla Regione di assumere entro il 31 dicembre le proprie conclusioni per le autonomie scolastiche in un contesto di dati oggettivi e realistici assai meno pregiudizievole per il territorio e per l’offerta formativa.

Per quanto riguarda la Provincia di Benevento, ha proseguito il presidente, dopo aver ascoltato le istanze dei territori rappresentate in Assemblea pubblica dai Sindaci e dopo aver preso atto del dibattito e delle conclusioni raggiunte dal Tavolo Tecnico costituito secondo le Linee Guida regionali, ho approvato la delibera n. 342 che intende precisamente salvaguardare, nell’organizzazione della rete scolastica e nella programmazione dell’offerta formativa, l’autonomia delle Scuole nelle nostre comunità sannite e garantire non solo la tutela e la tenuta della già ricca offerta formativa, ma anche la sua implementazione al fine di supportare lo sviluppo socio-economico del territorio e le sue potenzialità».

Il presidente Lombardi ha quindi reso noto che, nell’ambito della programmazione degli interventi a favore dell’edilizia scolastica della Secondaria Superiore finalizzati a mitigare il rischio sismico, che già stanno mobilitando un corposo “budget” finanziario, la Provincia di Benevento ha candidato nelle scorse ore per la valutazione di sicurezza la partecipazione ad un apposito Avviso pubblico di finanziamento della Regione Campania, per i seguenti sei edifici:

-I.I.S. “A. Lombardi” ITE-IPIA di Airola

-I.I.S. “A. Lombardi” Liceo classico e scientifico di Airola

-I.I.S. “E. Fermi” di Montesarchio

-I.I.S. Liceo “Guacci” Benevento

-I.T.I. “Carafa – Giustiniani” di San Salvatore Telesino

-I.I.S. Turismo di Faicchio.