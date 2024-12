Associazione Radioamatori Italiani apre sede di Benevento - San Martino Sannita Domenica sarà formalizzato anche il gemellaggio con la sezione ARI di Avellino

Domenica 15 alle 10 si terrà la cerimonia di inaugurazione della sede di Benevento - San Martino Sannita dell’Associazione Radioamatori Italiani alla S.P. 18 n.1 San Martino Sannita. L’associazione, attiva sul territorio da svariati decenni, ha la finalità di essere riferimento ed aggregazione per gli amanti delle radiotrasmissioni amatoriali, ma anche quella di supportare le Autorità, in caso di emergenze, nell’eventualità di una caduta dei sistemi di comunicazione usuali. Il radioamatore, infatti, sulla scorta delle proprie conoscenze e delle proprie esperienze, ha la possibilità di progettare ed installare una stazione radio anche mobile o in postazioni di fortuna, che può comunicare, in base alle frequenze assegnate a tale servizio, senza limiti di distanza e soprattutto facendo a meno di infrastrutture di terzi. Giuseppe Zamberletti, Commissario di governo per la gestione dei soccorsi dopo i terremoti che colpirono il Friuli nel 1976 e l’Irpinia nel 1980, intuì che, in caso di calamità e/o emergenza, si poteva disporre di una rete di comunicazione capillare, di veloce implementazione e che potesse raggiungere anche i luoghi più remoti, utilizzando le trasmissioni radioamatoriali.

Fu lo spunto per la nascita della “rete Zamberletti”, gestita dall’ARI in collaborazione con le Prefetture di tutta Italia che hanno installato presso le proprie sale operative anche una stazione radioamatoriale da cui, con frequenza mensile, si svolgono le cosiddette “prove di sintonia”, esercitazioni che hanno lo scopo di verificare l’efficienza dei collegamenti tra le Prefetture, alcuni Centri Radio Mobili Operativi (stazioni radio installate su mezzi mobili che possono facilmente e velocemente portarsi nelle zone senza altra copertura radio), una unità della Marina Militare

ed il Dipartimento della protezione Civile.

Durante la manifestazione sarà formalizzato il gemellaggio con la sezione ARI di Avellino in un’ottica di collaborazione tra strutture facenti capo a territori molto simili come quelli del Sannio e dell’Irpinia spesso, purtroppo, accomunati da eventi calamitosi. A tal proposito, lo scorso 23 novembre, in occasione dell’anniversario del sisma che colpì le nostre zone, è stata portata brillantemente a termine una esercitazione che ha previsto collegamenti tra le Prefetture delle città capoluogo e alcuni mezzi mobili situati nel comune di Montesarchio e nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi.