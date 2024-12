Il ponte San Nicola riaprirà al traffico, a doppio senso di marcia, sabato 14 Per snellire il traffico a Benevento. Ad esclusione dei veicoli che superano 3,5 tonnellate

Il ponte San Nicola riaprirà al traffico, a doppio senso di marcia e ad esclusione dei veicoli che superano 3,5 t, sabato 14 dicembre, dalle 7 del mattino, è quanto dispone l'ordinanza dirigenziale del Servizio Traffico del Comune. Il 12 gennaio, al fine di ultimare i lavori il ponte sarà nuovamente chiuso al traffico per un mese.

"La volontà di riaprire l'infrastruttura per il periodo natalizio- spiegano il sindaco Clemente Mastella e l'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello - ha coinciso anche con la necessità tecnica di attendere la maturazione del calcestruzzo dei blocchi di ancoraggio dei cavi realizzati all'interno dei cassoni.. Pertanto consapevoli della strategica importanza del ponte San Nicola nel tessuto stradale cittadino, per fluidificare i flussi veicolari in un periodo di intenso traffico qual è il periodo natalizio, nonché per agevolare l'accesso da e per le attività commerciali in una fase dell'anno economicamente cruciale, abbiamo deciso di optare per un'apertura al traffico totale fino al 12 gennaio. Poi i lavori sul ponte si concluderanno e la città avrà una infrastruttura che garantirà la massima sicurezza di chi ne fruirà".