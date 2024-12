Associazioni di Sannio e Irpinia a Montesarchio per raccontare la loro mission Giornata dedicata alla promozione del dialogo tra volontariato e impresa

Il Volontariato delle Province di Benevento ed Avellino si ritrova domani a Montesarchio per una giornata dedicata alla promozione del dialogo tra volontariato ed impresa con un focus su lavoro equo, la sostenibilità ambientale e l’accessibilità. Un ricco programma quello promosso dal CSV Irpinia Sannio ETS, articolato su due location, il Centro Commerciale Liz Gallery ed il Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino, ed all’interno del quale troveranno spazio le associazioni con i loro stand, la formazione per i volontari, tanta musica, laboratori sulla sostenibilità ambientale e simulazioni di protezione civile per bambini.

Presso il Liz Gallery dalle 10 alle 20 le associazioni del territorio saranno presenti con i propri banchetti per raccontare il loro impegno sociale. Dalle 15:30 poi e fino alle 18 spazio ai laboratori tematici con le attività per bambini sulla sostenibilità ambientale e simulazioni di protezione civile organizzate dagli ETS.

In contemporanea presso il Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino la visita guidata dedicata ai volontari e poi il momento formativo su “Obblighi Assicurativi e Polizza Unica del Volontariato”. Un focus sugli obblighi previsti dalla Riforma del Terzo Settore tenuto dai consulenti della Cavarretta Assicurazioni Lorenzo Bianchi e Gaetano Cavarretta.

Quindi, dalle dalle 18 alle 19:30 presso il Centro Commerciale Liz Gallery il momento dei saluti istituzionali ed a seguire la premiazione della terza edizione del concorso "Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza”, il bando sui temi della sostenibilità ambientale e della tutela della biodiversità destinato agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado delle Province di Avellino e Benevento promosso dal CSV Irpinia Sannio nell’ambito del progetto in rete “Il Mantello Condiviso”. Dalle 16 e per tutto il pomeriggio inoltre i momenti della manifestazione saranno raccontati dalla diretta radiofonica degli speaker di Radio Marte.

«Invitiamo tutti a partecipare a questo straordinario momento di festa per scoprire il valore della solidarietà e dell'impegno sociale - il messaggio del presidente del CSV Irpinia Sannio Raffaele Amore - e celebrare tutti assieme i nostri volontari».